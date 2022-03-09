Мартинес: «Интер» снова доказал, что хорош, но нам нужно прибавлять в деталях

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов от английского «Ливерпуля».
«Мы сделали то, что хотели, проявив характер, а также желание пройти дальше. Жаль, что мы остались вдесятером, как только повели в счёте на стадионе, на котором очень сложно играть. Такие вещи определяют исход противостояния.
Нужно перевернуть страницу и смотреть вперед. Мы покинули ЛЧ, но продолжаем выступать в Кубке Италии, а также бороться за титул в Серии А. Надо проявить себя с лучшей стороны, вынести урок и постараться стать сильнее.
Мы снова доказали, что хороши, но нам нужно прибавлять в деталях. То же самое было в матчах с «Реалом» – на таком уровне слишком сложно играть вдесятером», — цитирует Мартинеса Football Italia.
В первом матче, который прошёл в Милане, «Интер» проиграл со счётом 0:2. В ответной игре 1/8 финала ЛЧ итальянцы одержали победу на гостевом поле 1:0, но завершили своё выступление в турнире.
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