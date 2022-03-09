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Модрич об ответном матче с «ПСЖ»: у обеих команд многое поставлено на карту

Модрич об ответном матче с «ПСЖ»: у обеих команд многое поставлено на карту
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился ожиданиями от ответного матча с«Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я думаю, что давление оказывается на обе команды. Оба коллектива хотят пройти в следующий раунд плей-офф. «ПСЖ» делает всё, чтобы выиграть Лигу чемпионов, но они еще не добились успеха. Это говорит о том, насколько это сложно. Мы выиграли четыре трофея за пять лет, и кажется, что это просто, но на самом деле всё наоборот.

У обеих команд многое поставлено на карту. Мы испытываем одинаковое давление, обе команды – отличные. Мы лучший клуб в истории футбола, поэтому на нас всегда оказывается давление», – цитирует Модрича Marca.

В первом матче, который прошёл в Париже, «Реал» проиграл с минимальным счётом 0:1. Единственный гол забил Килиан Мбаппе на 94 минуте. Ответная встреча пройдёт в Мадриде сегодня, 9 марта.

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