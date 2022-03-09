Юлиан Нагельсман: «Бавария» не реализовала столько моментов и всё равно забила семь голов

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал разгромную победу команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась со счётом 7:1 в пользу мюнхенцев.

«Это была определенно очень, очень хорошая игра. Мы не реализовали столько моментов и всё равно забили семь голов. Мы забили голы со всевозможных фаз, стандартных положений, переходов и с игры», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

Первая игра завершилась со счётом 1:1. Таким образом, «Бавария» вышла в четвертьфинал турнира. Также в четвертьфинал Лиги чемпионов вышел «Ливерпуль», который по итогам двух матчей обыграл «Интер».