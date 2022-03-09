Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча «Реала» с «ПСЖ»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Наша команда знает себе цену, и поражение в первом матче было очень болезненным. Однако мы не сомневаемся, что в своём лучшем виде «Реал» может на равных соперничать с лучшей версией «ПСЖ». Очень надеюсь, что завтра все мы увидим оптимальный «Реал» В последние три недели нам удалось очень плодотворно поработать над физическим состоянием. В Париже мы не показали своей лучшей игры, но сейчас уверены в себе и полагаем, что сможем выдать хороший матч в среду вечером», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.
Ответная игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьего Бернабеу». Первый матч завершился победой «ПСЖ» со счётом 1:0.
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