«ПСЖ» и «Челси» заинтересованы в подписании Мареза

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез может сменить команду. В услугах 31-летнего игрока заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и лондонский «Челси», сообщает Foot Mercato.



По информации источника, «ПСЖ» рассматривает Мареза как замену 34-летнему полузащитнику Анхелю Ди Марии. Парижане уже пытались подписать алжирца и ближайшим летом намерены попробовать ещё раз. Возможный трансфер оценивается в € 30-40 млн. Контракт Мареза с «Манчестер Сити» истекает в 2023 году. Также интерес к футболисту проявляет «Челси».



В нынешнем сезоне Марез сыграл за «горожан» в 33 матчах во всех турнирах, забив 21 гол, а также отдав 7 голевых передач. Алжирец перешёл в «Манчестер Сити» 10 июля 2018 года из английского «Лестер Сити». «Голубые» заплатили за Мареза € 72 млн.

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