«Тоттенхэм» готов расстаться с Эмерсоном, которого купил у «Барселоны» минувшим летом

Английский «Тоттенхэм Хотспур» готов выслушать предложения по защитнику Эмерсону, сообщает The Sun.



По информации источника, 22-летний игрок так и не сумел приспособиться к Английской Премьер-Лиге и потерял место в основном составе. В случае продажи бразильца, «Тоттенхэм» готов побороться за молодого защитника «Ноттингем Форест» Джеда Спенса.



Эмерсон перешёл в стан «шпор» около полугода назад из испанской «Барселоны» за € 31 млн. В текущем сезоне бразильский защитник сыграл за «Тоттенхэм» в 30 матчах во всех турнирах, отдав одну голевую передачу, а также получив три жёлтые карточки.



«Тоттенхэм» после 26 матчей занимает седьмое место в АПЛ. В активе команды 45 очков. Отставание от четвёртого места, которое позволяет на следующий сезон принять участие в Лиге чемпионов, три балла.