«Зальцбург» обратился к «Баварии» после поражения 1:7 в Лиге чемпионов, мюнхенцы ответили
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«Ред Булл Зальцбург» обратился к мюнхенской «Баварии» после поражения в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась со счётом 7:1 в пользу мюнхенцев.
В своём «твиттере» австрийский клуб написал следующие слова: «Поздравляем, «Бавария». Всем удачи в оставшихся матчах турнира».
«Бавария» в комментариях ответила следующим образом: «Спасибо! Счастливого пути домой и удачи в оставшейся части сезона».
Первая игра завершилась со счётом 1:1. Таким образом, «Бавария» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, а «Зальцбург» завершил участие в турнире. Также в четвертьфинал Лиги чемпионов вышел «Ливерпуль», который по итогам двух матчей обыграл «Интер».
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