Роберт Левандовски: оформить хет-трик в первом тайме получается не так часто. Я очень рад

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился эмоциями от своего хет-трика в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (7:1).



«Три гола в первом тайме получается забить не так часто, тем более, в Лиге чемпионов. Я очень рад. Я всегда стремлюсь забивать как можно больше голов. Лига чемпионов — особенный турнир. Надеюсь, что на этом важнейшем этапе сезона форма команды будет только улучшаться. Это важно», — приводит слова Левандовского Bayern & Germany.

Напомним, мюнхенская «Бавария» в 20-й раз в истории пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА. Ни одна другая команда не проходила в 1/4 финала так же часто. Ближе всего к этому показателю испанская «Барселона» – она принимала участие в стадии четвертьфинала 18 раз.