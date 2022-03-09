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Милан Шкриньяр: в матче с «Ливерпулем» показали, из чего сделан «Интер»

Милан Шкриньяр: в матче с «Ливерпулем» показали, из чего сделан «Интер»
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Защитник «Интера» Милан Шкриньяр поделился эмоциями после вылета клуба из Лиги чемпионов. Итальянская команда победила «Ливерпуль» (1:0), но уступила ему по сумме двух матчей (1:2).

«Мы расстроены вылетом из турнира. Мы не теряли веры в себя с первой до последней минуты и покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятой головой. Сегодня мы показали, из чего сделан «Интер». Подобные матчи позволяют прогрессировать», — цитирует Шкриньяра пресс-служба УЕФА.

В первом матче, который прошёл в Милане, «Интер» проиграл со счётом 0:2. В ответной игре 1/8 финала ЛЧ итальянцы одержали победу на гостевом поле 1:0, но завершили своё выступление в турнире. «Ливерпуль» пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, куда также отобралась «Бавария».

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