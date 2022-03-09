В Okko выступили с заявлением по поводу запрета трансляций АПЛ в России
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В Okko прокомментировали запрет трансляции матчей английской Премьер-лиги в России.
«Английская Премьер-лига в нарушение условий действующего контракта решила в одностороннем порядке разорвать отношения с Оkko. В основе этой позиции лежат исключительно политические мотивы. Okko со своей стороны выполнил все условия действующего контракта. Оkko сожалеет о невозможности показывать матчи английской Премьер-лиги российским любителям футбола», — говорится в заявлении Okko.
Ранее английская Премьер-лига запретила трансляции своих матчей в России и пожертвовала деньги на поддержку народу Украины. Эта акция стала продолжением поддержки, оказанной Украине со стороны клубов английская Премьер-лиги в предыдущих матчах.
Новость по темеАПЛ запретила трансляции своих матчей в России
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