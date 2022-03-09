Алисон: игроки «Интера» должны гордиться своим выступлением в матче с «Ливерпулем»

Голкипер «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алисон Бекер прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (0:1).
«Мы должны признать, что «Интер» — отличная команда с футболистами высокого класса. Игроки «Интера» должны гордиться своим выступлением в этом матче. Они бросили все силы на поле, чтобы пробиться в следующую стадию турнира.
Мы недовольны поражением, но рады, что смогли пройти дальше после такого сложного матча. Мы знали, что будет тяжело. Мы должны играть лучше в будущих матчах», — приводит слова Алисона Sky Sport Italia.
В первом матче «Интера» и «Ливерпуля», который прошёл в Италии, английский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, а миланский «Интер» завершил своё выступление в турнире.
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