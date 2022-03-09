Фердинанд: удаление Санчеса положило конец надеждам «Интера» в матче с «Ливерпулем»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о результате ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Интер» (0:1).



«Полагаю, конец надеждам «Интера» положило удаление Санчеса. Миланцы сделали всё от себя зависящее для того, чтобы навязывать борьбу до самого конца. Суммарно в двух матчах они, считаю, отыграли лучше, просто у них были проблемы с завершением атак. Если команда с этим разберётся, то для любого соперника станет проблемой при нынешнем уровне своей игры», — приводит слова Фердинанда пресс-служба УЕФА.



В первом матче «Интера» и «Ливерпуля», который прошёл в Италии, английский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, а миланский «Интер» завершил своё выступление в турнире.