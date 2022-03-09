Экс-игрок московского «Динамо» рассказал, как решился на переезд в чемпионат Чехии

Полузащитник «Словацко» Владислав Левин, который является воспитанником московского «Динамо», рассказал, как решился на переезд в чемпионат Чехии.
«Мне был 21 год, «Динамо» вылетело в ФНЛ. В таком возрасте уже нужно развиваться, иметь постоянную практику. А мы по старой схеме играли за дубль и сидели на лавке в матчах основы. Тогда в «Динамо» пришли Панченко и Зотов, и у молодых почти пропали шансы закрепиться. Из всех нас на поле выходил только Катрич. Мне уже хотелось наконец играть с мужиками, переходить на следующий уровень.
А тут как раз после полугода в ПФЛ закрыли «Динамо-2». Сразу пошёл к тренеру основы Калитвинцеву: «Мне нужно играть, буду искать новую команду».
Связались с агентами. Приехал на просмотр и через пять дней уже подписал контракт. С «Динамо» у меня ещё действовало соглашение на полтора года, но мы сразу же разорвали его по обоюдному.
Было интересно. Переживал насчёт бытовых вещей, культуры, языка (в итоге освоил чешский на третий год). В «Динамо» у нас были шикарные условия: на базе кормили, стирали твои вещи, убирали твою комнату. В Чехии такого нет, перестраиваться было трудно», — цитирует Левина Sport24.
- 9 марта 2022
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