Экс-игрок московского «Динамо» рассказал, как решился на переезд в чемпионат Чехии

Полузащитник «Словацко» Владислав Левин, который является воспитанником московского «Динамо», рассказал, как решился на переезд в чемпионат Чехии.



«Мне был 21 год, «Динамо» вылетело в ФНЛ. В таком возрасте уже нужно развиваться, иметь постоянную практику. А мы по старой схеме играли за дубль и сидели на лавке в матчах основы. Тогда в «Динамо» пришли Панченко и Зотов, и у молодых почти пропали шансы закрепиться. Из всех нас на поле выходил только Катрич. Мне уже хотелось наконец играть с мужиками, переходить на следующий уровень.



А тут как раз после полугода в ПФЛ закрыли «Динамо-2». Сразу пошёл к тренеру основы Калитвинцеву: «Мне нужно играть, буду искать новую команду».



Связались с агентами. Приехал на просмотр и через пять дней уже подписал контракт. С «Динамо» у меня ещё действовало соглашение на полтора года, но мы сразу же разорвали его по обоюдному.



Было интересно. Переживал насчёт бытовых вещей, культуры, языка (в итоге освоил чешский на третий год). В «Динамо» у нас были шикарные условия: на базе кормили, стирали твои вещи, убирали твою комнату. В Чехии такого нет, перестраиваться было трудно», — цитирует Левина Sport24.