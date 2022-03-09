Крамаренко: возвращаться в Азербайджан не думаю. В ЦСКА меня всё устраивает

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко заявил, что не собирается покидать московский клуб.
«Хорошо поработали на сборах. Приобрели в лице турецкого хавбека Юсуфа Языджи и других легионеров очень качественных футболистов. Это сыграло свою роль. Всё совпало. Надеюсь, так и продолжим. За короткое время провели три игры с перелетами, из-за сложившейся ситуации до Сочи с облётом прилетели.
ФИФА разрешила легионерам российских клубов покидать команды без последствий. В ЦСКА с этим проблем нет. Тот же Юсуф заявил, что останется. Что касается других команд, то почему бы и нет. Для наших футболистов это было бы трамплином. Есть перспективные ребята, которые могли бы здесь заиграть на уровне чемпионата России.
Возвращаться в Азербайджан не думаю. У меня контракт с ЦСКА. Здесь меня всё устраивает. К тому же, пока меня никто в Азербайджане не ждет (улыбается). Никогда не пойду на место работы, где уже работает другой человек. Работаю, и благодарен ЦСКА, что доверились мне», — цитирует Крамаренко azerisport.com.
- 9 марта 2022
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