Робер Пирес: «Реал» — фаворит в матче Лиги чемпионов с «ПСЖ». Опыт имеет большое значение

Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ». Первая встреча завершилась победой парижан со счётом 1:0.



«Как бывший игрок, я считаю, что опыт имеет большое значение. Он должен быть у команды. Думаю, что подопечные Анчелотти, несмотря на то, что проиграли в первом матче, смогут вернуться в борьбу. Особенно на «Сантьяго Бернабеу», который будет полон. Это очень поможет мадридским игрокам. «Реал» — фаворит в этой встрече.



Что касается «ПСЖ», они будут использовать все свои возможности. Мбаппе сейчас в своей лучшей форме, Месси в порядке. Неймару, конечно, нужно набрать темп, но Почеттино должен задействовать каждого из них. Самое главное — выиграть Лигу чемпионов, поэтому тройка лидеров будет играть», — приводит слова Пиреса Marca.

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