Крамаренко: Языджи любит после тренировок оставаться и бить по воротам с разных дистанций

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко поделился мнением о новичке клуба Юсуфе Языджи.



«Мы познакомились, поговорили, еще на сборах. Пообщались на азербайджанском. Я на турецком не всё понимаю (улыбается), но он понимал всё, что я говорю на азербайджанском языке. В тренировочном процессе уже с уважением называет меня – «ходжам», как они обычно называют тренеров.



Я ему рассказал, что я родом из Азербайджана. Он любит после тренировок оставаться на 20-30 минут и бить по воротам с разных дистанций, со штрафных. То, что он положил в матче со «Спартаком» – на тренировках постоянно меня просит делать ему такую передачу», — цитирует Крамаренко azerisport.com.

ЦСКА в 20 матчах чемпионата России набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.