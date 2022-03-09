Крамаренко: Языджи любит после тренировок оставаться и бить по воротам с разных дистанций

Тренер вратарей ЦСКА Дмитрий Крамаренко поделился мнением о новичке клуба Юсуфе Языджи.
«Мы познакомились, поговорили, еще на сборах. Пообщались на азербайджанском. Я на турецком не всё понимаю (улыбается), но он понимал всё, что я говорю на азербайджанском языке. В тренировочном процессе уже с уважением называет меня – «ходжам», как они обычно называют тренеров.
Я ему рассказал, что я родом из Азербайджана. Он любит после тренировок оставаться на 20-30 минут и бить по воротам с разных дистанций, со штрафных. То, что он положил в матче со «Спартаком» – на тренировках постоянно меня просит делать ему такую передачу», — цитирует Крамаренко azerisport.com.
ЦСКА в 20 матчах чемпионата России набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице.
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