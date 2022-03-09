Пирес: люди немного суровы по отношению к Месси

Бывший полузащитник «Арсенала» Робер Пирес поделился мнением о критике в адрес нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.



«У Месси есть амбиции, он является лучшим игроком в истории футбола. И он остаётся Месси, когда меняет клубы, города, культуры. В Испании думаю, что Лига 1 довольно проста, но здесь тоже приходится бороться. Месси и Мбаппе всегда готовы подтверждать свой уровень, поэтому они побеждают. Люди немного суровы по отношению к Месси», — приводит слова Пиреса Marca.



Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 17 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 10 результативных передач. Соглашение Лионеля с французским клубом истекает в 2023 году. С 2005 года Месси вызывается в сборную Аргентины.