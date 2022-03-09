«Астон Вилла» примет окончательное решение по Коутиньо в мае
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«Астон Вилла» заинтересована в возможном выкупе арендованного у «Барселоны» полузащитника Филиппе Коутинью, сообщает спортивный журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, в руководство клуба удовлетворено игрой 29-летнего бразильца, но хочет подождать до мая, чтобы принять окончательное решение. «Астон Вилла» может выкупить Коутинью за € 40 млн.
29-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за € 135 млн. За испанскую команду бразильский полузащитник сыграл в 106 матчах, в которых забил 25 голов и отдал 14 голевых передач. Контракт хавбека с командой истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Коутиньо в € 18 млн.
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