Комитет по этике и честной игре УАФ призвал лишить Тимощука всех титулов и госнаград

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола сделал заявление по поводу нарушений Кодекса этики и честной игры бывшим игроком сборной страны Анатолием Тимощуком.
«Руководствуясь ст. 62 Дисциплинарных правил УАФ, за рассмотрением и проверкой информации от 08.03.2022 о возможных нарушениях Кодекса этики и честной игры Тимощуком Анатолием Александровичем, Комитет по этике и честной игре УАФ обращается относительно следующего.
Тимощук является рекордсменом национальной сборной Украины по количеству проведенных в её составе матчей, чемпионом Украины, Германии, России, победителем Лиги чемпионов УЕФА, обладателем Суперкубка УЕФА. В течение 2007-2009 и 2013-2015 годов Тимощук выступал за российский «Зенит» (Санкт-Петербург) и начиная с 2017 года работает в структуре клуба как тренер.
С момента начала военной операции Тимощук, бывший капитан сборной Украины, мало того что не сделал ни одного публичного заявления на этот счёт, так ещё и не остановил своё сотрудничество с клубом. В то время как другой бывший клуб украинца, «Бавария» (Мюнхен), публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук продолжает молчать и работать на клуб. Таким сознательным выбором Тимощук наносит ущерб имиджу украинского футбола и нарушает п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ.
Учитывая вышеизложенное, Комитет по этике и честной игре УАФ обращается со следующей просьбой:
Признать Тимощука нарушившим п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ.
Поручить секретарю Комитета по этике и честной игре УАФ обратиться в КГК УАФ со следующими предложениями:
— лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
— поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука всех государственных наград и почётных званий;
— лишить Тимощука всех титулов победителя и серебряного призёра чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
— исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ», — говорится в заявлении на официальном сайте Украинской ассоциации футбола.
- 9 марта 2022
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