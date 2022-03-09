Агент Кухты — о решении ФИФА по легионерам из РПЛ: в этом нет особого смысла

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, прокомментировал правила временного трудоустройства, введённые ФИФА. Напомним, организация разрешила легионерам РПЛ приостановить контракты в одностороннем порядке.



«Возможно, некоторые футболисты хотят покинуть Россию, и из-за них ФИФА приняла это правило. Но, по моей информации, большинство иностранных игроков намерены остаться в российском чемпионате. Официальные лица «Локомотива» заверили меня в том, что никто из иностранцев в составе клуба не планирует уходить.



Уезжать сейчас, искать команду, адаптироваться, встраиваться в состав, а через несколько месяцев возвращаться в Россию? Я знаю, что сейчас трудное время, и кому-то это может подойти. Но с футбольной точки зрения для меня в этом нет особого смысла», — приводит слова Мартиновича Seznam Zprawy.