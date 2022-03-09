Деян Ловрен вызван в сборную Хорватии на товарищеский турнир в Катаре
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен получил приглашение в сборную Хорватию на товарищеский турнир в Дохе (Катар), сообщает пресс-служба санкт-петербургского клуба.
Национальная команда Хорватии проведёт два матча в Катаре: 26 марта подопечные Златко Далича сыграют со сборной Словении, а 29 марта встретятся с командой Болгарии.
Ранее появилась информация, согласно которой Ловрен хочет разорвать контракт с «Зенитом» из-за ситуации на Украине. Позже главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что футболист не готов тренироваться в общей группе исключительно по состоянию здоровья.
«Зенит» набрал 44 очка в 20 встречах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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