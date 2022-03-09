Маркус Рашфорд может лишиться места в сборной Англии и пропустить ЧМ-2022
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может не попасть в состав сборной Англии на чемпионат мира в Катаре, сообщает ESPN.
По информации источника, 24-летний футболист не будет вызван в расположение национальной команды на товарищеские матчи со сборными Швейцарии и Кот-д'Ивуара, которые пройдут в конце марта. Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт планирует приглашать лишь тех футболистов, у которых есть регулярная игровая практика в клубах.
Сообщается, что если Рашфорд пропустит матчи сборной, которые пройдут в июне и сентябре текущего года, то не попадёт в заявку национальной команды на ЧМ-2022. В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 18 матчах английской Премьер-лиги, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
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