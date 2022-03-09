The Independent: Абрамович отказался продавать «Челси» американо-швейцарскому консорциуму

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович отказался продавать клуб американо-швейцарскому консорциуму, сообщает The Independent.



По информации источника, российского бизнесмена не устроило предложение. Ранее сообщалось, что консорциум готов предложить £ 2,2 млрд (€ 2,6 млрд) за покупку синих.



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).



Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги и дважды одержали победу в Суперкубке Англии.

Видеообзор матча 28-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Челси»:

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