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Полузащитник ЦСКА Крачковский перешёл в алма-атинский «Кайрат»

Полузащитник ЦСКА Крачковский перешёл в алма-атинский «Кайрат»
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ЦСКА и казахстанский «Кайрат» оформили трансфер российского полузащитника Антона Крачковского. Об этом сообщается на сайте московского клуба.

Первую часть текущего сезона полузащитник провёл в аренде в «Кайрате» из Москвы, в составе которого отыграл 24 матча (из них пять в Кубке России), отметившись одним забитым мячом и пятью результативными передачами. Контракт с казахстанской командой рассчитан до конца 2023 года.

«Кайрат» занимает первое место в чемпионате Казахстана, московский ЦСКА располагается на четвёртой строчке после 20 туров чемпионата России. Санкт-петербургский «Зенит» сохраняет лидерство в Российской Премьер-Лиге. В активе подопечных Сергея Семака 44 очка после 20 игр турнира.

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