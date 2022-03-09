С «Эвертона» могут снять очки из-за £ 260 млн убытка за три года

Английский «Эвертон» могут лишить очков из-за финансовых трудностей, сообщает Daily Mail.
По информации источника, с 2017 по 2020 год у «ирисок» был зафиксирован убыток в размере около £ 260 млн (€ 312 млн), что на £ 155 млн (€ 186 млн) больше, чем разрешает регламент за трёхлетний период.
Ожидается, что в ещё неопубликованной отчётности за сезон-2020/2021 будет зафиксирован убыток, который превысит £ 100 млн (€ 120 млн). «Эвертон» может стать первым клубом английской Премьер-лиги, который накажут за нарушение установленных финансовых правил. Нарушителей могут оштрафовать или лишить их очков.
Напомним, до 2 марта компании российского бизнесмена Алишера Усманова USM, «Мегафон» и Yota являлись спонсорами «Эвертона». Большей частью акций «Эвертона» (68,6%) владеет Фархад Мошири, который является бизнес-партнёром Усманова.
Видеообзор матча 28-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон»:
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