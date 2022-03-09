Хави оценил шансы «Барселоны» одержать победу в Лиге Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави дал оценку шансам своих подопечных на победу в Лиге Европы в текущем розыгрыше турнира.
«Победа в Лиге Европы — цель «Барселоны», но я не считаю нас фаворитом турнира, «Севилья» — более явный фаворит. Мы одни из претендентов на победу и должны доказать это на поле. Каждая игра для нас — экзамен, и нужно продолжать работать. Мы можем достичь этого победой в Лиге Европы или успешным выступлением в Ла Лиге. Победа в Лиге Европы — наша мечта, но выступление в Ла Лиге показывает твоё место по итогам сезона. У нас задачи в обоих турнирах», — цитирует Хави Mundo Deportivo.
В четверг, 10 марта, «Барселона» встретится с «Галатасараем» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Матч начнётся в 23:00 мск.
В Ла Лиге каталонцы занимают третью строчку, набрав 48 очков после 27 туров.
- 9 марта 2022
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