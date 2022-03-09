«ПСЖ» хочет подписать защитника «Барселоны». У игрока есть предложения от «МЮ» и «Челси»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может продолжить карьеру во французской Лиге 1. В услугах 23-летнего игрока заинтересован «Пари Сен-Жермен», сообщает Sport.es.



По информации источника, парижане пристально следят за уругвайцем. Несколько дней назад они обозначили свой интерес к Араухо.



Кроме того, у игрока есть предложения от английских «Челси» и «Манчестер Юнайтед».



Араухо перешёл в «Барселону» из уругвайского «Бостон Ривер» в 2018 году. Нынешний контракт футболиста рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.



В сезоне-2021/2022 Араухо принял участие в 21 матче испанской Примеры, забил три гола и получил четыре жёлтые карточки.

Видеообзор матча 27-го тура Примеры «Эльче» — «Барселона»:

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