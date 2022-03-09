Томас Тухель прокомментировал возможный уход Андреаса Кристенсена из «Челси»
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Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал новости о возможном уходе Андреаса Кристенсена.
«Мы должны держать в уме, что Андреас может покинуть «Челси». Будем ли мы рады, если это случится? Нет. Переживём ли? Да», — цитирует Тухеля журналист Джеймс Олли в своём «твиттере».
Ранее появлялись новости, что датчанин согласовал с «Барселоной» контракт до 2027 года. Напомним, Кристенсен является воспитанником синих и выступает за главную команду с 2014 года. В текущем сезоне Кристенсен провёл 26 матчей за «аристократов» и не отметился результативными действиями.
Действующее соглашение игрока с синими действует до 30 июня этого года. Transfermarkt оценивает защитника в € 35 млн. «Челси» занимает в АПЛ третье место.
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