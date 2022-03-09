У Абрамовича есть несколько предложений о покупке «Челси», но они меньше £ 3 млрд

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович получил несколько предложений о покупке клуба, сообщает ESPN.



По информации источника, все предложения о покупке синих меньше £ 3 млрд (€ 3,6 млн). Одна из причин, почему покупатели не готовы платить больше, заключается в том, что стадион «аристократов» «Стэмфорд Бридж» нуждается в реконструкции, на что необходимо дополнительно потратить около £ 1,5 млрд (€ 1,8 млрд).



Ранее стало известно, что Абрамович отказался продавать клуб американо-швейцарскому консорциуму.



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

Видеообзор матча 28-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Челси»:

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