Хави: могу сказать только хорошее о Кумане. Но его модель игры было сложно изменить

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави высказался о бывшем наставнике сине-гранатовых Рональде Кумане.



«Я могу сказать о Кумане только хорошее. Просто у Кумана была другая модель, отличающаяся от нашей, и её было сложно изменить. Нам нужно было время, и мы стали намного лучше. Мы переживаем хороший момент, у нас хорошая динамика, но мы ещё ничего не добились. Цели прежние, мы должны бороться за их достижение», — цитирует Хави Mundo Deportivo.



Напомним, Куман возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством завоевал Кубок Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании. Кумана уволили с поста главного тренера «Барселоны» после поражения от «Райо Вальекано» (0:1) 28 октября 2021 года.

Видеообзор матча 27-го тура Примеры «Эльче» — «Барселона»:

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