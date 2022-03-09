Гвардиола: я должен Месси бутылку вина, потому что из-за него получал лучшие контракты

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о нападающем «Пари Сен-Жермен» Лионеле Месси.



«Для моей карьеры Месси — это всё. Он сделал меня лучше. Тогда в «Барселоне» было много звёзд в расцвете сил, там играли опытные игроки высокого уровня. У нас сложилась отличная химия. Такое бывает раз в жизни. Хави, Иньеста, Пуйоль. Мы бы выигрывали из без Месси, но не так много.



Я сравниваю Месси с Майклом Джорданом в тот момент, когда Фил Джексон смог почувствовать, что значит иметь лучшего в составе. Месси упрощал задачу.



Я должен ему бутылку вина, потому что благодаря ему я получал лучшие контракты», — цитирует Гвардиолу Goal со ссылкой на Diario Olé.



Гвардиола работал в «Барселоне» с 2008 по 2012 год. Затем он перешёл в «Баварию», где трудился с 2013 по 2016 год, после чего возглавил «Манчестер Сити», в котором работает до сих пор.

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