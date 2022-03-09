Okko бесплатно откроет зрителям ушедшей из России АПЛ доступ к премиальной киноподписке

В Okko рассказали, как компенсируют зрителям потерю доступа к просмотру матчей английской Премьер-лиги.
«9 марта 2022 года Okko бесплатно откроет зрителям ушедшей из России АПЛ доступ к подписке Премиум. Пользователи с подписками Okko Футбол и Okko Спорт смогут без дополнительной платы смотреть 110 тыс. фильмов, сериалов, образовательных и развлекательных программ, мультфильмов и другого контента.
Таким образом Okko планирует компенсировать пользователям приостановку трансляций английской Премьер-лиги, в одностороннем порядке разорвавшей отношения с сервисом.
Обладатели годовых подписок Okko Футбол и Okko Спорт автоматически получат бесплатный доступ к пакету Премиум до 31 мая, а пользователи с месячными спортивными подписками – до срока окончания их действия.
В пакет Okko Премиум входят мировые хиты и блокбастеры, фильмы крупнейших студий и артхаус, российские и зарубежные сериалы, контент из области культуры, мультфильмы и многое другое. Обычная стоимость подписки Okko Премиум составляет 849 руб. в месяц.
Обладатели подписок Okko Футбол и Okko Спорт также могут отказаться от специального предложения и вернуть деньги за неиспользованный срок действия через запрос в личном кабинете», — говорится в пресс-релизе Okko.
Ранее английская Премьер-лига в нарушение условий действующего контракта решила в одностороннем порядке разорвать отношения с Оkko. Сервис считает, что в основании этой позиции лежат исключительно политические мотивы.
- 9 марта 2022
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