Газизов заявил, что никто из легионеров «Уфы» не собирается покидать клуб

Спортивный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что никто из легионеров не собирается покидать клуб.

«Никто из легионеров не уходит. Всё нормально», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборную России от участия во всех международных соревнованиях. До этого об отказе играть со сборной России в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира в Катаре заявили национальные команды Польши, Швеции и Чехии. Также встречаться с Россией отказались Албания, Ирландия, Швейцария и Англия.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам, выступающим в Российской Премьер-Лиге, переходить в иностранные клубы после закрытия трансферного окна.