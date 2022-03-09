Моуринью — об окончании своей дисквалификации: вышел из тюрьмы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал своё возвращение на тренерский мостик.



«Вышел из тюрьмы, готов отправиться на матч Лиги конференций», — написал тренер в своём «инстаграме».

Моуринью отбывал двухматчевую дисквалификацию за оскорбления главного арбитра встречи 26-го тура Серии А между «Ромой» и «Вероной» (2:2).



Матч «Витесс» — «Рома» в рамках 1/8 финала Лиги конференций состоится в 20:45 мск 10 марта. В отсутствие португальца его подопечные одержали победы над «Специей» и «Аталантой». Обе встречи завершились с одинаковым счётом 1:0.

«Рома» занимает шестое место в Серии А. Команда португальского специалиста набрала 47 очков в 28 играх турнира. «Милан» (60) лидирует в итальянском национальном первенстве.