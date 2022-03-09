Стоичков: надеюсь, «Барса» приложит усилия для покупки Холанда. Он войдёт в историю клуба

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков выступает за покупку каталонским клубом нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.



«Я бы подписал его. «Барсе» нужно сделать шаг вперёд. Надеюсь, клуб приложит большие усилия, чтобы заполучить его. Он войдёт в историю «Барселоны». У него много хороших качеств. Он умеет и забивать, и ассистировать», — цитирует Стоичкова Sport.es.



Эрлинг Холанд стал игроком немецкого клуба в январе 2020 года, перейдя из «Ред Булл Зальцбург» за € 20 млн. Действующий контракт норвежца истекает в 2024 году. При этом летом текущего года по нему активируется сумма выкупа нападающего в размере € 75 млн.



В нынешнем сезоне норвежский футболист принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги, забил 16 голов и отдал шесть результативных передач.

Видеообзор матча 27-го тура Примеры «Эльче» — «Барселона»:

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