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А. Фердинанд: после расистского скандала с Терри клубы АПЛ не хотели связываться со мной

А. Фердинанд: после расистского скандала с Терри клубы АПЛ не хотели связываться со мной
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Бывший защитник «Куинз Парк Рейнджерс» Антон Фердинанд высказался о расизме в Англии.

Напомним, в октябре 2011 года защитник «Челси» Джон Терри оскорбил на расовой почве Фердинанда. Игрок «КПР» подал на Терри в суд, однако сторона обвинения не смогла собрать достаточно доказательств.

«Когда речь идёт о расизме, жертву всегда заставляют чувствовать себя виновной. До скандала с Терри я играл 11 лет в Премьер-лиге. После инцидента я провёл 13 матчей в АПЛ и больше никогда там не играл.

Мне пришлось уехать в Турцию, потому что тренеры не хотели связываться со мной. Не потому, что они не хотели иметь дело со мной – клубы не хотели.

Причина в том, что всякий раз, когда клуб играл бы против «Челси» или против команды Терри, им пришлось бы говорить о теме, о которой они говорить не хотят — о расизме.

В то время я не высказывался об этом, и вот что случилось. Я даже не оправдываюсь. Обо мне думали, будто я плохой. В какой-то момент я чувствовал, что я один против всего футбола», — цитирует Фердинанда Sky Sports.

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