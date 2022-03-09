Газизов: в «Уфе» были бы рады любому инвестору. Тем более Абрамовичу!

Спортивный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о возможности покупки башкирского клуба нынешним владельцем лондонского «Челси» Романом Абрамовичем.

«Насколько был бы рад, если бы Абрамович купил «Уфу»? Мы были бы рады инвесторам такого уровня. Да и любому инвестору: тем более Роману Аркадьевичу!» — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

После 20 сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге «Уфа» с 16 очками располагается на предпоследнем, 15-м месте в турнирной таблице.