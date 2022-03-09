Британский бизнесмен хочет купить «Челси» за € 3 млрд и вложить ещё € 1,8 млрд в стадион

Британский бизнесмен Ник Кэнди хочет купить лондонский «Челси» у его российского владельца Романа Абрамовича, сообщает Daily Mail.



По информации источника, Кэнди вместе с партнёрами рассчитывает приобрести «аристократов» за £ 2,5 млрд (€ 3 млрд). Кроме того, бизнесмен готов вложить £ 1,5 млрд (€ 1,8 млрд) в реконструкцию домашнего стадиона «Челси» «Стэмфорд Бридж». Отмечается, что Кэнди с детства болеет за синих.



Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).



Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги, дважды одержали победу в Суперкубке Англии и выиграли клубный чемпионат мира.