Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» — «Спортинг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Британский бизнесмен хочет купить «Челси» за € 3 млрд и вложить ещё € 1,8 млрд в стадион

Британский бизнесмен хочет купить «Челси» за € 3 млрд и вложить ещё € 1,8 млрд в стадион
Комментарии

Британский бизнесмен Ник Кэнди хочет купить лондонский «Челси» у его российского владельца Романа Абрамовича, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Кэнди вместе с партнёрами рассчитывает приобрести «аристократов» за £ 2,5 млрд (€ 3 млрд). Кроме того, бизнесмен готов вложить £ 1,5 млрд (€ 1,8 млрд) в реконструкцию домашнего стадиона «Челси» «Стэмфорд Бридж». Отмечается, что Кэнди с детства болеет за синих.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд).

Абрамович владеет «Челси» с 2003 года. За это время синие стали пятикратными чемпионами Англии, по два раза побеждали в Лиге чемпионов и Лиге Европы, завоевали Суперкубок УЕФА, пять раз выиграли Кубок Англии, трижды брали Кубок лиги, дважды одержали победу в Суперкубке Англии и выиграли клубный чемпионат мира.

Новость по теме
The Independent: Абрамович отказался продавать «Челси» американо-швейцарскому консорциуму
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022