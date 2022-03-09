«ПСЖ» назвал состав на ответный матч с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов

Сегодня, 9 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Пари Сен-Жермен». Команды сыграют на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Противостояние начнётся в 23:00 мск.



«Пари Сен-Жермен» огласил стартовый состав на матч:

Доннарумма, Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Паредес, Верратти, Данило, Месси, Неймар, Мбаппе.

В первом матче «ПСЖ» одержал победу на своём поле со счётом 1:0 — на 94-й минуте отличился Килиан Мбаппе.



Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.