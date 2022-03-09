Переговоры между «Ювентусом» и агентом Дибалы по новому контракту отложены

Встреча между руководством «Ювентуса» и нападающим туринской команды Пауло Дибалой отложена. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.



Переговоры были отложены до конца текущего сезона, что показывает незаинтересованность сторон в продолжении сотрудничества. На встрече в четверг туринцы хотели предложить аргентинцу новые условия контракта — зарплату в € 7 млн плюс бонусы.



В текущем сезоне аргентинский нападающий провёл 27 матчей за туринский клуб во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года. «Ювентус» занимает четвёртое место в Серии А. Туринцы набрали 53 очка в 28 играх турнира. «Милан» (60) лидирует в итальянском национальном первенстве.