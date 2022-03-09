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«Атлетико» интересен Дибала. Клуб общается с окружением игрока

«Атлетико» интересен Дибала. Клуб общается с окружением игрока
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Мадридскому «Атлетико» интересен форвард «Ювентуса» Пауло Дибала. Об этом сообщает As.

По информации источника, последние месяцы «матрасники» контактировали с окружением нападающего. Большую симпатию к Дибале проявляет Андреа Берта, спортивный директор мадридского клуба.

«Матрасники» наряду с «Интером» являются главными претендентами на игрока. Нынешнее соглашение аргентинца с «Ювентусом» истекает летом. Ранее стало известно, что туринский клуб перенёс переговоры с игроком о новом контракте на конец текущего сезона.

В этом сезоне аргентинский нападающий провёл 27 матчей за туринский клуб во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.

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