«Атлетико» интересен Дибала. Клуб общается с окружением игрока
Поделиться
Мадридскому «Атлетико» интересен форвард «Ювентуса» Пауло Дибала. Об этом сообщает As.
По информации источника, последние месяцы «матрасники» контактировали с окружением нападающего. Большую симпатию к Дибале проявляет Андреа Берта, спортивный директор мадридского клуба.
«Матрасники» наряду с «Интером» являются главными претендентами на игрока. Нынешнее соглашение аргентинца с «Ювентусом» истекает летом. Ранее стало известно, что туринский клуб перенёс переговоры с игроком о новом контракте на конец текущего сезона.
В этом сезоне аргентинский нападающий провёл 27 матчей за туринский клуб во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач. Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года.
Комментарии
- 10 марта 2022
-
00:02
- 9 марта 2022
-
23:58
-
23:49
-
23:47
-
23:40
-
23:26
-
23:00
-
22:58
-
22:48
-
22:46
-
22:40
-
22:36
-
22:18
-
22:12
-
22:11
-
21:59
-
21:57
-
21:56
-
21:54
-
21:46
-
21:34
-
21:32
-
21:16
-
21:15
-
20:59
-
20:55
-
20:47
-
20:38
-
20:33
-
20:27
-
20:17
-
20:03
-
20:01
-
19:55
-
19:44
Партнерский контент