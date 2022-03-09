Хави — о борьбе за чемпионство: «Барселона» ничего не исключает. Сложно, но не невозможно

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави высказался о борьбе за чемпионство в Испании.



«Мы ничего не исключаем. С каждым туром, в котором отрыв остаётся прежним, становится всё труднее.



«Реал» силён, остальные терпят поражения. «Мадрид» набирает очки, и бороться очень сложно, не невозможно», — цитирует Хави Mundo Deportivo.



После 27 сыгранных туров мадридский «Реал» располагается на первом месте в турнирной таблице испанской Примеры. «Сливочные» имеют в своём активе 63 очка. «Барселона» за 26 матчей сумела набрать 48 очков. Подопечные Хави находятся на третьей строчке в таблице. В тройку также входит «Севилья», у неё 55 очков.

Видеообзор матча 27-го тура Примеры «Эльче» — «Барселона»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.