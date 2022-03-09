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«Манчестер Сити» — «Спортинг». Платная прямая трансляция
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«Реал» — «ПСЖ»: Мбаппе открыл счёт в игре

«Реал» — «ПСЖ»: Мбаппе открыл счёт в игре
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Сегодня, 9 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Пари Сен-Жермен». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

На 39-й минуте Килиан Мбаппе открыл счёт в игре. Неймар выполнил пас в касание на ход Мбаппе, который на высочайшей скорости ворвался в штрафную, прицелился и с правой пробил в ближний угол — мяч от рук Тибо Куртуа залетел в сетку ворот.

В первом матче «ПСЖ» одержал победу на своём поле со счётом 1:0 — на 94-й минуте отличился Килиан Мбаппе.

Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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