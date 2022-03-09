Буффон: я не претендую на место в составе сборной на чемпионате мира

Вратарь «Пармы» Джанлуиджи Буффон опроверг слухи, что он надеется сыграть на ЧМ-2022.



«Место в команде на ЧМ в Катаре? Однозначно нет. Я не претендую на него, потому что не играл за сборную четыре года. Манчини, на мой взгляд, всё оценил верно, и его нужно уважать. Следует уважать его и работу, которую он проделал», – цитирует Буффона Goal.



Сборная Италии под руководством Роберто Манчини проведёт стыковые матчи в рамках квалификации к ЧМ-2022. 24 марта сборная Италии сыграет со сборной Северной Македонии, а в случае победы сыграет с победителем пары Португалия – Турция.



Буффон выступал за сборную Италии с 1997 по 2018 год. В составе национальной команды он стал чемпионом мира в 2006 году и серебряным призёром чемпионата Европы в 2012 году.