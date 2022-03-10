Паредес пропустит следующий матч Лиги чемпионов в случае прохода «ПСЖ» в 1/4 финала

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес пропустит следующий матч плей-офф Лиги чемпионов, если парижане пройдут в четвертьфинал.



В эти минуты проходит матч между «ПСЖ» и мадридским «Реалом». Паредес на 7-й минуте встречи получил предупреждение, ставшее для него третьим по счёту в текущем розыгрыше еврокубка. Это означает, что аргентинец пропустит первую встречу 1/4 финала, если «ПСЖ» туда пройдёт. На 39-й минуте Килиан Мбаппе открыл счёт в игре.

Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.