Паредес пропустит следующий матч Лиги чемпионов в случае прохода «ПСЖ» в 1/4 финала
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Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес пропустит следующий матч плей-офф Лиги чемпионов, если парижане пройдут в четвертьфинал.
В эти минуты проходит матч между «ПСЖ» и мадридским «Реалом». Паредес на 7-й минуте встречи получил предупреждение, ставшее для него третьим по счёту в текущем розыгрыше еврокубка. Это означает, что аргентинец пропустит первую встречу 1/4 финала, если «ПСЖ» туда пройдёт. На 39-й минуте Килиан Мбаппе открыл счёт в игре.
Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
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