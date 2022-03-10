Мбаппе обошёл Ибрагимовича в списке лучших бомбардиров «ПСЖ» за всю историю клуба

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вышел на второе место в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба (157 голов), обойдя экс-форварда команды Златана Ибрагимовича, у которого на гол меньше (156).



В эти минуты проходит матч между «ПСЖ» и мадридским «Реалом». Мбаппе отличился на 39-й минуте ответного матча 1/8 Лиги чемпионов. Неймар выполнил пас в касание на ход Мбаппе, который на высочайшей скорости ворвался в штрафную, прицелился и с правой пробил в ближний угол — мяч от рук Тибо Куртуа залетел в сетку ворот. Всего за парижскую команду 23-летний нападающий провёл 205 игр.

Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.