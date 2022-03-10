«Реал» — «ПСЖ»: Бензема сравнял счёт после ошибки Доннаруммы

Сегодня, 9 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Пари Сен-Жермен». Команды играют на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Карим Бензема сравнял счёт после ошибки Джанлуиджи Доннаруммы. Доннарумма, заигравшись с мячом, попал под давление Бензема, а после Винисиус Джуниор после перехвата отдал пас на Карима, который поразил ворота.

В первом матче «ПСЖ» одержал победу на своём поле со счётом 1:0 — на 94-й минуте отличился Килиан Мбаппе.



Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.