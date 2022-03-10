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Карим Бензема — 2-й легионер в истории «Реала» с 500 матчами в стартовом составе

Карим Бензема — 2-й легионер в истории «Реала» с 500 матчами в стартовом составе
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Нападающий «Реала» Карим Бензема стал вторым легионером в истории мадридского клуба с 500 матчами в стартовом составе. Об этом сообщает Opta.

В эти минуты проходит ответный матч между «ПСЖ» и мадридским «Реалом» в рамках 1/8 Лиги чемпионов. Бензема стал вторым легионером в истории «Королевского клуба», которому покорилась отметка в полтысячи матчей в стартовом составе. Первое место принадлежит бразильцу Роберто Карлосу с результатом в 524 матча в стартовом составе.

В первом матче «ПСЖ» одержал победу на своём поле со счётом 1:0 — на 94-й минуте отличился Килиан Мбаппе.

Напомним, «ПСЖ» на групповом этапе набрал 11 очков и занял второе место в своём квартете, уступив по очкам лишь «Манчестер Сити» (12). «Реал», набрав 15 очков, выиграл группу с «Интером», «Шерифом» и «Шахтёром».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

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