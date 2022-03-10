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Бербатов: ошибки мешают Магуайру руководить «МЮ». Возможно, нужен другой капитан

Бербатов: ошибки мешают Магуайру руководить «МЮ». Возможно, нужен другой капитан
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов высказался о действующем капитане «красных дьяволов» Гарри Магуайре.

«В «МЮ» я играл с настоящими лидерами, такими как Видич и Руни. Когда дела у команды идут не очень хорошо, все указывают на капитана.

Магуайр может играть лучше. Он знает это. Ошибки вредят его способности руководить командой. Ему нужно поработать над выбором позиции и принятием решений.

Непросто быть под давлением, но я проходил через это, такова суть игры за топ-клуб. Это часть профессии, нужно уметь справляться с этим.

Рангник может вмешаться. Возможно, ему нужно дать отдохнуть Магуайру и дать шанс кому-то другому», — цитирует Бербатова Daily Mail со ссылкой на Betfair.

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