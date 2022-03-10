Бензема – самый возрастной игрок, оформивший хет-трик в Лиге чемпионов

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема, отметившийся хет-триком в ответной игре 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с «Пари-Сен Жермен» (3:1, 3:2 общ.), превзошёл достижение своего же соотечественника. Об этом сообщает OptaJoe в «Твиттере».
Как отмечает источник, в 34 года и 80 дней Карим Бензема стал самым возрастным игроком, сделавшим хет-трик в Лиге чемпионов, превзойдя достижение экс-футболиста «Челси» Оливье Жиру, ныне выступающего за «Милан». При этом, Жиру отправил в ворота «Севильи» в 5-м туре групповой стадии турнира сезона-2020/2021 даже не три, а четыре мяча и сумел он это сделать в возрасте 34 лет и 63 дней.
Бензема в текущем сезоне принял участие в 33 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился 30 забитыми мячами и 12 результативными передачами.
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